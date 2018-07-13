Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели

Ирина Шейк дала откровенное интервью. Одна из самых успешных моделей современности рассказала о нелегком детстве и насмешках коллег.

Новый номер британского журнала Evening Standard вышел с российской моделью Ириной Шейк на обложке. Манекенщица дала интервью, в котором рассказала о начале карьеры. По словам Шейк, она не знала, что такое работа модели, и хотела лишь помочь семье.

Ирина родилась в Еманжелинске. Отец-шахтер умер, когда ей было 14 лет. Мать работала учителем музыки и одна тянула двух дочерей. Карьеру Шейк начала во Франции. Коллеги смеялись над ее внешностью.

"Девочки смеялись надо мной и говорили, что я не похожа на модель. Они были суперхудыми и востребованными на показах. А я не проходила кастинги, потому что не могла демонстрировать одежду слишком маленького размера. У меня были смуглая кожа и более сексуальная фигура – была грудь", – рассказала Ирина.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 29 Июн 2018 в 7:48 PDT

Однако все изменилось, и теперь Шейк – одна из самых успешных моделей в мире. "Я приезжаю в Париж, водитель забирает меня и отвозит в хороший отель. Период безденежья заставил меня понять, что ничего не дается легко. От этого вы цените все гораздо выше", – заключила модель.

Ирина открыта экспериментам в работе, но в пределах разумного. Например, она не позирует с обнаженной грудью. "Мы живем в XXI веке, когда женщина может выражать свою сексуальность и не стыдиться собственного тела. Я не снимаюсь топлес – это мое личное решение. Но если попросят обнажиться и мне понравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю такие съемки как искусство", – пояснила Шейк.