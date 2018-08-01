Любовник-алкаш заставил звезду "Дома-2" зарабатывать на выпивку стриптизом

Настя Кочервей из скандального реалити-шоу не раз рассказывала, что встречалась с ненастными мужиками за деньги, чтобы помочь тяжелобольной матери. Когда и заработанных таким способом средств ей стало не хватать, красавица пошла работать в стриптиз.

"Бывший избранник привез меня туда и предложил попробовать себя в этой сфере, – вздыхает Настя. – Не знаю, для чего он это сделал. Возможно, собирался проверить, либо хотел, чтобы я приносила деньги в семью. Ему, по сути, было наплевать, что я танцую обнаженной перед другими мужчинами. Главное, что я зарабатывала. Деньги, которые я получала, он спускал на выпивку. Мы жили в военном городке Софрино в Подмосковье. Я ездила в Москву, трудилась всю ночь и возвращалась назад. Была запаханная, убитая".

Настя в клубе выдерживала огромную конкуренцию. "То стекла сыпали в обувь, то вещи рвали, воровали, – рассказывает она. – Я могла выйти на сцену только после того, как выпью немного алкоголя. Там всем девочкам давали два бокала шампанского для храбрости".

Осушая залпом два стаканчика ледяного игристого напитка, Кочервей выходила к клиентам и призывно елозила по шесту. Она не отрицает, что посетители регулярно делали стриптизершам непристойные предложения. "Если гость заведения хотел увезти на ночь кого-то из танцовщиц, должен был заплатить десять тысяч рублей, – откровенничает девушка. – Из этой суммы мы получали процент – около половины. Правда, я никогда не соглашалась, все время отнекивалась".

Публикация от ♥️Кочервей Анастасия♠️ Дом-2 (@nastyafitnes) 29 Июл 2018 в 6:33 PDT

"Однажды среди посетителей клуба были известные рэперы Гуф и Сява. Они хотели, чтобы я отправилась с ними на выезд. Конечно, когда приходят звезды такого уровня, отказывать нельзя, но я стояла на своем. Естественно, была ругань с руководством на этой почве. Меня штрафанули и в итоге уволили", – цитирует звезду стриптиза журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".