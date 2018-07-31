"Врал, что предохраняется": обрюхаченная звезда "Дома-2" обчистила квартиру любовника

Даша Друзяк – одна из самых одиозных участниц "Дома-2". Она выкидывает такие фортели и делает такие заявления, что волосы шевелятся. И не только на голове.

На одном из эфиров Друзяк заявила, что встречалась с мужиками за деньги. Они платили красавице за любовь! Но однажды одна из таких встреч закончилась беременностью – любовник подло соврал, что будет предохраняться. Девушка в порыве страсти доверилась ему, а когда пришла в себя после экстаза, то поняла, что в ней мужское семя...

"Он был старше меня на десять лет, – вздыхает Друзяк. – Он говорил, что предохранялся, однако обманул меня, и я забеременела. Когда сообщила любимому, тот не поверил – подумал, будто я придумала это, чтобы заполучить его деньги. Естественно, мы расстались, и я решила сделать аборт".

Через несколько лет судьба снова свела ее с тем подлым осеменителем. "Мы встретились в ночном клубе, между нами вспыхнула страсть, и мы решили попробовать еще раз", – рассказала Даша. Теперь она строго следила, чтобы любовник пользовался презервативом.



Публикация от Дарья Друзьяк (@dariafriendsk) 19 Июн 2018 в 9:49 PDT

"Правда, в душе я все равно таила на него обиду. И однажды вынесла у него из дома крупную сумму денег – решила отомстить. Он подал в суд. Естественно, я все вернула, но при этом заплатила еще госпошлину за правонарушение", – цитирует звезду телестройки журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Ранее Даша призналась, что избавление от случайно зародившегося во чреве плода было для нее делом непростым. "Процедура была сложной: у меня неправильный изгиб маточной трубы, поэтому механическим способом (электровакуумный насос создает в матке равномерное отрицательное давление, в результате чего отслаивается плодное яйцо и извлекается содержимое. – Здесь и далее прим. ред.) избавиться от ребенка не удалось. Пришлось использовать медикаментозные средства (препараты осуществляют полную блокировку выработки гормона прогестерона, который несет ответственность за сохранение беременности). Это был очень сложный период в моей жизни", – уверяет красавица.