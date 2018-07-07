Дайнеко сгорает от стыда после предательства

Виктория Дайнеко решила расстаться с малышкой, которая долгие годы служила певице. Артистка продает свой автомобиль.

Однако после того, как Дайнеко пошла на предательство и подала объявление о продаже авто, ее стала мучать совесть.

"Перемен требует моя душа. Ночью опубликовала объявление о продаже своей машины, а теперь не знаю как к ней спуститься. Стыдно как-то", – написала в Instagram певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

К посту Виктория приложила фотографию. На снимке Дайнеко вальяжно развалилась на сидении автомобиля. При этом одета звезда очень странно – на певице черные брюки, пиджак и бюстгальтер. Поклонники сразу подметили, что Вика выглядит обворожительно. "Красотка", "Интересный костюм", "Викуля ты секси", – написали фанаты в комментариях под фотографией своей любимицы.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 6 Июл 2018 в 11:56 PDT

При этом большинство подписчиков постаралось дать Виктории совет, как справиться с чувством стыда перед автомобилем. "Не печалься. Все лучшее еще впереди! Если тебе кажется,что пора что-то менять,то тебе не кажется", "Значит, чувства еще не прошли", "Главное в машине ниче не говорить про ее продажу, а то она может обидеться и сломаться. И реально такое бывает", – отметили поклонники.