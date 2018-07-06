Состарившийся Тарзан с позором провалился

Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) объявил об отмене спектакля со своим участием в нескольких городах. Стриптизер обвинил в провале организаторов, однако один из них уверяет, что причина в низких продажах билетов.

Муж Наташи Королевой 48-летний Сергей Глшуко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, зарабатывает не только стриптизом. Артист задействован в различных спектаклях. Так, со дня на день должен был начаться гастрольный тур Тарзана по российским городам с комедийной постановкой "Завещание целомудренного бабника".

Однако на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Глушко объявил об отмене. "До последнего планировал, а потом все отменилось. Я долго держал эти даты, хотя у меня были другие предложения, которые я упустил. Мне написали из Ейска, что билеты не продаются, так как я якобы это дело "слил", – пожаловался извиняющийся Сергей.

Примечательно, что один из организаторов гастролей Алексей Царицынский выдвинул другую версию. По его словам, причина провала в низких продажах билетов. "Мы не собрали кассу. Это же коммерческое предприятие. Мы, как организаторы, вложились в рекламу, а теперь терпим убытки. Конечно, это не огромные суммы, так как я работаю с небольшими городами, там ценники ниже, но все равно около 50 тысяч мы уже потеряли", – приводит слова Царицынского Starhit.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 5 Июл 2018 в 2:37 PDT

Алексей признался, что не понимает, почему Сергей всю вину свалил на организаторов. "Почему-то Сергей Глушко считает, что это все произошло по нашей вине. На самом деле мы договаривались с продюсером спектакля. Изначально говорили о том, что продажи очень низкие, но тянули до последнего. Надеялись, что люди придут. Первого числа стало понятно, что ничего не изменится", – печально заключил мужчина.