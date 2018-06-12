Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием

Эксклюзив Интервью Джигарханян снова завидный жених! Надоевшую Бузову посадили на кол Дом-2

Выбор читателей

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Бузова без трусов довела до тошноты
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
партнеры
Вторник 12 июня
Лента новостей
11:15
После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
09:58
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
18:00
Известный актер умер от рака
17:47
Невероятное ДТП с фурой сняли на видео в Петербурге
14:38
Актер Владимир Епифанцев ждет третьего ребенка
13:55
Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль
13:50
Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
13:34
Встречалась ради денег: вспылили грязные детали из прошлого Дарьи Клюкиной
13:03
Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу
12:46
Порновидео российской певицы слили в Сеть
12:12
Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей
11:37
"Не только за волосы могу": Казаченко о нападении на бывшую жену
11:10
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
10:48
Актрису Русланову экстренно доставили в больницу с травмой головы
10:39
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
10:28
Барановская рассекретила любимого мужчину
10:00
Пьяный рабочий спровоцировал массовые беспорядки в Муроме
21:28
Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
19:32
Взмокшая Паулина Андреева вцепилась в Бондарчука
18:48
16-летний россиянин впал в кому на отдыхе в Турции
18:28
Алена Свиридова в сетке и лифчике опозорилась на "Кинотавре"
17:31
Звезда шоу Первого канала похудела на 60 кг
16:59
Известный рокер скончался в возрасте 68 лет
16:43
"Позатыкать бабулькам рты": Воюющий за Киев российский актер шокировал признанием
16:11
Сыну Кейт Миддлтон врезали по губам на празднике
15:17
Беременная Кудрявцева запустила себя
14:58
Опубликованы страшные кадры с места ДТП с поездом в Орловской области
14:09
17-летняя дочь Екатерины Стриженовой стала мамой
13:43
Бузова с упреками набросилась на Малахова
13:21
Россиянам пообещали бензин по 100 рублей за литр
12:57
"Будет рвать танцполы": Рудковская ради денег наплевала на больного Билана
12:27
Сексапильные жены футболистов сборной России
12:12
Народ бьется в истерике из-за подлого обмана Крида на шоу "Холостяк"
11:16
Поэт-песенник Андрей Дементьев экстренно госпитализирован
11:07
"Больше и шире": Звезда "Дома-2" откровенно о пластике пениса
10:29
Кейт Миддлтон подражает мачехе принца Уильяма
10:19
В аэропорту Шереметьево внезапно отключили свет (видео)
10:04
Страшные тайны: Лаврентий Берия
10:00
Питт взорвался после беременности Энистон
22:20
Возможен летальный исход: россияне молятся за инфицированного Билана
22:01
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
21:54
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
21:22
Голую Бейонсе обматерили за демонстрацию груди
20:56
В электричке под Москвой вспыхнул пожар
20:43
Раскрыта шокирующая причина смерти мужа Аллегровой
20:43
Волочкова показала интимное место на всю страну
20:40
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
20:02
Порошенко крепко досталось за пьяные мечты о Крыме
20:00
Собчак проболталась о родах Кудрявцевой
19:46
Довел до слез: Агутин обличил одряхлевшего Гафта
19:45
К чему снится пляж
19:14
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
18:52
"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате
18:49
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
18:33
Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в трактор
18:19
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
17:55
Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову
17:45
Умерла "первая девушка Бонда"
17:34
Московский театр пережил невосполнимую потерю
17:33
Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи
17:32
Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь
16:51
Намоталась на столб: очевидцы сняли последствия страшной аварии
16:44
Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон
16:43
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной
16:35
В Нижнем Новгороде автобус протаранил шесть машин
16:27
Легендарный режиссер лишился работы после обвинений в домогательствах
16:22
16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью
16:15
В Волгограде без вести пропал журналист
15:58
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме
15:56
Названа причина срочной госпитализации Леонтьева
15:36
Молодая жена морит Краско голодом
15:29
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
15:27
Доверчивую Казанову обобрали на четверть миллиона
15:19
У беременной Рапунцель из "Дома-2" вылезли волосы и "рассосались" губы
15:14
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
15:06
Володин призвал Германию остановить НАТО
14:52
Татьяна Буланова отселяет необычного сына
14:46
Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер
14:19
В Омске 26-летнюю учительницу уволили за фото в купальнике
14:13
Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям
14:12
Порошенко мечтает поднять украинский флаг над Севастополем
13:51
Под Москвой в заброшенном лагере найдено тело подростка
13:50
"Я безумно счастлива": Костенко показала младенца
13:37
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина
13:28
В Удмуртии по улицам города ходит медведь
13:22
Ядовитый воздух убивает россиян
13:17
Бузову посадили на кол на глазах скулящей Собчак
13:04
В Ростове пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом
12:52
Родившая Лобода при всех показала нежность с Биланом
12:47
В Петербурге прогулочный катер протаранил мост
12:37
Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме
12:33
В Башкирии турист пытался сделать фото и умер
12:23
Ани Лорак с мужем-турком покидают Россию
12:04
Любовница нашла мертвым известного голливудского актера
11:55
Затравленный Абрамович из последних сил держится за самое дорогое
11:46
"Вы – монстр!": Барановская набросилась на многодетную мать в розовом лифчике
11:43
На севере Москвы из окон больницы вывалились два пациента
11:19
Второклассник упал с турника и умер
11:18
Россиян напугали новыми правилами призыва в армию
11:10
Онкобольной Николаев поразил худобой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
Порновидео российской певицы слили в Сеть
"Позатыкать бабулькам рты": Воюющий за Киев российский актер шокировал признанием
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
Шоу-бизнес

Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием

Сергей Глушко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Уже почти целую неделю интернет-общественность не может успокоиться из-за короткого ролика, который на своей странице в Instagram опубликовал Сергей Глушко, известный подл своим сценическим псевдонимом Тарзан. На записи он, полностью голый, отжимается на двух шезлонгах.
прочитано 3426 раз

Пока Наташа Королева радует своих слушателей новыми хитами, ее муж Сергей Глушко также находит, чем привлечь внимание поклонниц. Он не стесняется демонстрировать свое тело, а большего, судя по комментариям на его странице в Instagram, от него и не требуется.

ПО ТЕМЕ

"Всех поимел": грубый муж Наташи Королевой не сдержал чувств

 Голые знаменитости

Сюжеты Голые знаменитости

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Однако ролик, вызвавший такой широкий общественный резонанс, что его обсуждение не стекает уже почти неделю, соединил в себе сразу несколько компонентов, необходимых для успеха. Особого настроя видео придала композиция Наташи Королевой "Зять", играющая фоном. Еще одно достоинство записи – на ней Тарзан не просто отжимается, а делает это с упором на два стоящих на улице шезлонга. Ну а самое быстро бросающееся в глаза обстоятельства – Сергей Глушко делает это все полностью голым.

Комментаторы – главным образом представительницы прекрасной половины человечества – от увиденного пришли в настоящий восторг. "Класс👍 на это можно смотреть вечно😁😁😁", "огонь зять", "Супер!", "Сережа,красавчик!!!👍👍👍👍💣💣💣💣💣💣", "Красавчик 😍😘😘😘😎💪👍", – заметили подписчицы.

Самые дотошные принялись выяснять – на самом ли деле Тарзан полностью голый или же какую-то – пусть относительно небольшую – часть его тела прикрывают стринги. Прийти к общему мнению по этому вопросу у пользователей Сети не получилось.

Автор: Геннадий Куприянов12 июня 2018, 10:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Лаврентий Берия
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме

Шоу-бизнес

Анне Семенович удалили опухоль
Потерял 15 килограммов: Игорь Крутой неизлечимо болен
Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль
Люди пострадали в страшной давке из-за новой авантюры Бузовой

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Встречалась ради денег: вспылили грязные детали из прошлого Дарьи Клюкиной

О победительнице шоу "Холостяк" ходят самые разные слухи
Шоу-бизнес

Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль

Шоумен подтвердил, что покидал Россию, однако отказываться от ее гражданства не собирается
Шоу-бизнес

Анне Семенович удалили опухоль

Певицу уже выписали из больницы
Шоу-бизнес

Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием

Обсуждения ролика не стихают уже неделю

Гороскоп

Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен

Фоторепортажи

Сексапильные жены футболистов сборной России
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа

Спорт

Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной
Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме

Регионы

В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
Худрука театра уволили за сексуальные домогательства
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru