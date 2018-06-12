Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием
Пока Наташа Королева радует своих слушателей новыми хитами, ее муж Сергей Глушко также находит, чем привлечь внимание поклонниц. Он не стесняется демонстрировать свое тело, а большего, судя по комментариям на его странице в Instagram, от него и не требуется.
Однако ролик, вызвавший такой широкий общественный резонанс, что его обсуждение не стекает уже почти неделю, соединил в себе сразу несколько компонентов, необходимых для успеха. Особого настроя видео придала композиция Наташи Королевой "Зять", играющая фоном. Еще одно достоинство записи – на ней Тарзан не просто отжимается, а делает это с упором на два стоящих на улице шезлонга. Ну а самое быстро бросающееся в глаза обстоятельства – Сергей Глушко делает это все полностью голым.
Комментаторы – главным образом представительницы прекрасной половины человечества – от увиденного пришли в настоящий восторг. "Класс👍 на это можно смотреть вечно😁😁😁", "огонь зять", "Супер!", "Сережа,красавчик!!!👍👍👍👍💣💣💣💣💣💣", "Красавчик 😍😘😘😘😎💪👍", – заметили подписчицы.
Самые дотошные принялись выяснять – на самом ли деле Тарзан полностью голый или же какую-то – пусть относительно небольшую – часть его тела прикрывают стринги. Прийти к общему мнению по этому вопросу у пользователей Сети не получилось.
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