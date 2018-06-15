Муж-бесстыдник Наташи Королевой ошеломил народ своими "орешками"

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко не устает удивлять общественность. На сей раз он продемонстрировал накачанные ягодицы.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Глушко (более известный под звучным псевдонимом Тарзан) выложил фотографию, вызвавшую бурную реакцию у подписчиков.

На снимке артист стриптиза продемонстрировал широкую спину, упругие ягодицы и стройные ноги. "Эээх! Люблю дачу...))))) Проветриваю концертный костюм... Понеслась!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Глушко.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к публикации. "ого! вот это орешки")))", "Ножки Франции с итальянскими изгибами😍😂", "Ой, как же повезло соседке😍😆Тарзан-Шоу не выходя из дома🔥🔥🔥", "У каждого своя Правда . НО есть рамки приличия !!", "Зачетно", "Классс наверное..теплый ветерок щекочет бубенчики", "Старческий маразм", "Все такие целомудренные... Напали на красавца! Завидуйте молча... Тарзан ПРЕКРАСЕН! Люди деньги платят,чтобы на это посмотреть...😜Поменьше агрессии ,друзья. Жизнь прекрасна!", "Мама мия! мир точно с катушек слетел..." – высказались пользователи Сети.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 15 Июн 2018 в 4:05 PDT

Отметим, что Сергею Глушко 48 лет, однако, по мнению фанатов, он выглядит на 20. К слову, именно столько лет артист занимается стриптизом. "Стриптиз для меня – не работа. Когда это станет работой – все, кряк, надо уходить. Я не профессионал, а любитель. В хорошем смысле слова. Это дело, в котором я себя нашел, которое приносит мне удовольствие и – о чудо! – доход. Конечно, в определенном смысле это труд, но я люблю физические упражнения, мне нравятся нагрузки. Эта часть процесса меня мало волнует, а вот то, что происходит эфирно, энергетически, действительно ценно для меня", – объяснил Сергей Глушко в недавнем интервью.