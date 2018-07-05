"Очень болен и крайне истощен": состояние Джигарханяна вызывает опасения

Лариса Широкова сегодня – одна из самых знаменитых адвокатов Москвы. После нескольких появлений в эфирах федеральных телеканалов, где она защищала Виталину Цымбалюк-Романовскую, ее узнала вся страна. Широкова уверена: нездоровый ажиотаж вокруг ее подзащитной скоро уляжется, а враги будут повержены. На их стороне правда, закон и документы, по которым уголовные дела светят вовсе не бывшей жене Джигарханяна, а тем, кто считает себя "другом" или "доверенным лицом" актера. Их имена известны – называть нет смысла.

Личность человека, который находится рядом с народным артистом, у Широковой вызывает большие вопросы. "Я бы чистоплотность и добросовестность намерений этого так называемого друга поставила под большое сомнение. Руководствуюсь исключительно объективными данными, – заявила адвокат. – Это и странность сделки по отчуждению квартиры в деревне Глухово (у клиентки Широковой, говоря "по понятиям", эту квартиру просто "отжали", она никому ничего не дарила, о чем дала показания, зная об ответственности за ложный донос. – Прим. ред.), и недобросовестная сделка по квартире в Староконюшенном переулке, в результате которой "друг" мог получить около восьми миллионов рублей. Просто у него есть доверенность, и юридическая возможность осуществлять сделки от имени артиста".

Адвокат уверена, что у друга артиста была сообщница по темным делам – ее имя тоже все знают. "У нас есть доказательства как минимум по одной сделке, что он состоял в сговоре со всем известной дамой, которая всюду кричит, что защищает и представляет интересы актера. Возможно, она фигурирует и в других делах. Только пока мы проверить это не можем – скорее всего, по требованию этого самого друга данные Росреестра по объектам невидимости актера закрыты", – пояснила Широкова.

Стоит заметить, что у актера было несколько квартир, в том числе и шикарная недвижимость в Ереване, которую ему за заслуги подарило правительство Армении. Все они исчезли таинственным образом. А когда их судьбой заинтересовался доверитель Широковой, и завертелась эта история.

Сделала адвокат и важное заявление о том, что терпеть клевету в свой адрес ее клиентка, которую называют "преступницей" и "мошенницей на доверии", не намерена. "У нас есть на руках постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество", по которой ее хотели привлечь к уголовной ответственности. В свою очередь мы подали встречное заявление по сделке в Староконюшенном переулке, где подозреваемым должен выступить тот самый друг и благодетель актера. Представили и доказательную базу. В итоге у Следственного комитета есть большие вопросы к этому самому другу, к нам же никаких претензий нет. Мы будем защищать всеми законными методами честь, достоинство и деловую репутацию моего клиента", – сообщила Широкова.

Стоит напомнить, что даже артист на всю страну называл ее доверителя "вором" и требовал посадить. "И против него вполне можно было бы возбудить дело о клевете и оскорблениях. Исковое заявление уже готово, но мы не даем ему хода, потому что учитываем физическое состояние и возраст возможного ответчика. Адресных претензий к нему мы не имеем, потому что понимаем, с кем ведем незримую борьбу – это совсем и далеко не народный артист, который очень болен и крайне истощен. Предполагаем, что он не отдает себе отчета в происходящем и не в состоянии адекватно оценить всю ситуацию, юридическую конструкцию и последствия", – заявила Широкова в эксклюзивном интервью Dni.Ru.

От себя лишь добавим, что Широкова словами на ветер не бросается – корреспондент Dni.Ru лично видел документы, подтверждающие полную невиновность Цымбалюк-Романовской по всем эпизодам уголовного дела. В ближайшее время они будут опубликованы.