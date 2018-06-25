Эксклюзив Интервью Возлюбленная Казаченко оказалась запойной алкашкой "Добейте меня!" жена Джигарханяна в тяжелом состоянии Дом-2

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"Добейте меня!": жена Джигарханяна в тяжелом состоянии

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Элина Мазур долгое время была компаньонкой Виталины Цымбалюк-Романовской, но потом резко развернулась и переметнулась в стан врага. И первая, к кому она пришла каяться в злодеяниях, была Татьяна Власова, бывшая жена Армена Джигарханяна.
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"Звоню в дверь квартиры в Староконюшенном переулке. Она мне открывает. Совсем седая бабушка. Опирается на палочку – тяжело стоять, болеет. Никогда не забуду ее глаза – обиженного ребенка, – рассказывает Мазур. – Татьяна Сергеевна знала меня по телешоу как представителя Цымбалюк-Романовской. Тихо произнесла фразу, от которой у меня подкосились ноги: "Проявите милость – добейте меня. Или определите в дом престарелых, где смогу дожить. Я очень плохо себя чувствую, иногда не могу дойти до магазина хлеба себе купить…"

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 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Мы очень долго разговаривали, – продолжает Мазур. – И она совсем не такая, какой до сих пор ее пытаются представить некоторые: якобы бездушная женщина, бросившая народного артиста одного в Москве и укатившая в благополучную Америку. Все совсем не так! Они оба, Армен Борисович и Татьяна Сергеевна, – два пожилых человека непростой судьбы. Прожили в браке почти полвека, и вдруг оказались разведены, оболганы – просто из-за того, что "влюбленной женщине" приглянулась их квартира, ведь с этого все и началось. 

Ранее Мазур рассказала, как Виталине удалось провернуть свою грандиозную аферу. Якобы юрист театра Ирина Мосиенко подсунула престарелому и доверчивому Армену Джигарханяну в кипе прочих бумаг документ о разводе, и тот подмахнул его не глядя. "Виталина сподвигнула Ирину Мосиенко подать на развод от имени Армена Борисовича. Накануне своего юбилея он узнает, что, оказывается, может быть разведенным человеком. Но на самом деле заявление на развод ни Татьяна Сергеевна, ни Армен Борисович не подавали. По доверенности, полученной Ириной Мосиенко, их разводят, и также по доверенности Ирина Мосиенко инициирует раздел имущества", – рассказала о гадкой схеме Мазур.

Не менее тяжелой оказалась для нее встреча с самим Джигарханяном. "Он тогда жил на съемной квартире, которую для него снял верный Артур Согомонян – чтобы не беспокоили посторонние. Он улыбнулся мне. И сказал очень просто, пожав плечами: "Я-то помру! А тебе со всем этим как-то придется жить", – цитирует Мазур журнал "Откровения звезд". 

Автор: Иван Губкин25 июня 2018, 12:45
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