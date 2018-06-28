Рыдающая Мазур молит о пощаде друга Джигарханяна

Вокруг скандального развода артиста и пианистки ходит немало слухов. Писали, например, что не обошлось без влияния "армянской мафии". Доверенное лицо актера Элина Мазур уверяет, что это чушь.

Когда Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла Элину Мазур в сообщники, то заявила, что главный "злодей и похититель" в этой мутной истории – Артур Согомонян. "Я подхожу к Согомоняну, спрашиваю: "Почему прячете актера от жены?" Он в ответ – что это она его до больницы довела, а еще и обокрала, пусть вернет квартиры и деньги. Ага, думаю, вот и вымогательство – то, о чем меня предупреждали. Будем бороться!" – вспоминает Мазур.

Но позже она поняла: киевская пианистка бессовестно лжет. "Я узнала, что Артур Согомонян спас Армена Борисовича, а не похитил, – заверяет Элина. – Он кандидат экономических наук, занимается бизнесом, владеет несколькими компаниями. Армен Борисович дружил с его отцом. И Артур почитает народного артиста за второго отца, много лет помогает ему, выступает спонсором театра. Помогает он, кстати, не только Джигарханяну. Например, поддерживал Наталью Гундареву, когда та болела. Возможно, кому-то трудно поверить, но такие люди есть – неравнодушные, меценаты…"

"Когда я поняла, что вся история с неземной любовью – фарс и спектакль, решила разобраться. Должна докопаться до сути, раз уж оказалась втянутой. Позвонила Согомоняну. Мы встретились, поговорили, все выяснили", – рассказывает Элина.

Мазур, по ее словам, упала в ноги Согомоняну, зарыдала и стала молить о прощении. "Повинилась за то, что помогала Цымбалюк-Романовской. А он вдруг принялся меня успокаивать: "Все мы живые люди, иногда ошибаемся…" Тогда же произнес фразу, которую я запомню на всю жизнь: "Даже если бы это был не Джигарханян, а просто старик – с ним нельзя было бы так обходиться. Это жестоко, ведь его буквально обобрали, а еще и опозорили перед всем светом", – цитирует Мазур журнал "Откровения звезд".