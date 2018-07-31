Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского

По мнению пронырливых журналистов, Константин Хабенский обновил зубы. Репортеры обратились за комментарием к врачу-стоматологу.

Стоматолог Светлана Кавацюк убеждена, что Константин Хабенский перенес реставрацию зубов. Однако работа оказалась такой искусной, что специалист не смогла разобраться, с помощью чего – виниров, коронок или фотополимеров – был достигнут необходимый результат.

"Фотополимеры – самый дешевый вариант. При реставрации восстанавливают анатомическую и функциональную целостность. Этого при правильном уходе хватает лет на 15, но каждые полгода следует посещать врача", – сообщила специалист.

Дантист отметила, что при использовании фотополимеров, как правило, не бывает осложнений, поэтому Хабенскому не нужно беспокоиться. Максимум, что может случиться, – скол винира, но, по словам эксперта, стоматолог это быстро исправит.

"Перед реставрацией никаких обследований проводить не нужно – в десну же нет вмешательства. Однако если имеется кариес, его стоит предварительно вылечить. Вполне возможно, Хабенский также исправил прикус", – цитирует врача EG.ru.

Репортеры выяснили, что первое время Константину было непривычно ходить с новыми зубами. Говорят, популярный артист обновил только передние, оставив задние без врачебного вмешательства. Как выяснилось впоследствии, зря.

"Около месяца назад на съемочной площадке "Метода-2" у Хабенского стрельнуло в нижнем зубе. К сожалению, плотный график не позволил Хабе экстренно обратиться к врачу", – рассказали журналистам в киногруппе.