"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой

Станислав Садальский посмотрел свежее интервью Аллы Пугачевой, которое она дала актеру Олегу Меньшикову. Скандально известный артист поставил под сомнение некоторые слова Примадонны.

Недавно в Сети появилась полная версия интервью Аллы Пугачевой для YouTube-канала Олега Меньшикова. В беседе с актером певица откровенно рассказала о работе и личной жизни. Разговор двух артистов посмотрел скандально известный актер и блогер Станислав Садальский. Своим впечатлением он поделился с многочисленными подписчиками в социальной сети Instagram.

"Не знаю, как у вас, у меня – осадок от ненужной трухи и какого-то кудрявого трепа", – высказался Садальский. Артист уличил Примадонну. "В начале беседы сразу вранье: рассказ о том, что имя Алла дано ей родителями в честь двух актрис – Тарасовой и Ларионовой. В честь Аллы Тарасовой – может быть, а вот в честь Аллы Ларионовой – никак: первый фильм, прославивший Аллочку, был "Садко", он вышел на экраны лишь в 1953 году, а Пугачева 1949 (?) года рождения", – заявил Садальский.

По словам актера, в год рождения Пугачевой Ларионова была никому не известной первокурсницей, которая, если и снималась где-то, то в массовке и без имени в титрах. Лишь роль Любавы в "Садко" принесла актрисе мировую известность.

Не оставил Садальский без внимания и рассказ Пугачевой о том, как она встретила в лифте Владимира Высоцкого и не узнала его, на что легендарный артист ей будто бы сказал: "Поздоровалась бы, свинья!" Станислав уверен, что певец никогда бы так фамильярно и грубо не обратился к женщине.

Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal) 22 Июл 2018 в 9:12 PDT

"Никогда Высоцкий не мог назвать женщину свиньей! Ни-ког-да. К женщинам он относился с придыханием, нежностью, страстью. Они для него – богини", – заключил Садальский. Пользователи Сети высказали свое мнение.

"Станислав Юрьевич, красавчик, Вы супер. Очень Вас уважаю за правду, которую говорите в глаза", "Не верится, что Высоцкий так мог сказать! А если сказал – значит, было за что!", "Зауважала Стаса, не боится сказать правду", "С возрастом ждешь от нее чего-то большего, настоящего и искреннего в интервью, но нет – "ж***", "рожа", "свинья". Время расставляет все по местам", – прокомментировали интернет-пользователи.