Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество
"Я уверен, что ваши забота и любовь помогают Армену Борисовичу восстанавливаться, и именно поэтому все самое сложное уже позади", – написал Согомонян на странице в общедоступной группе "Армен Джигарханян" в социальной сети Facebook.
"Сейчас Армен Борисович в хорошем состоянии, отдыхает, в основном занимается здоровьем, – продолжил Согомонян. - Вся история, связанная с Цымбалюк, уже в прошлом, он предпочитает о ней не вспоминать. Мы больше обсуждаем подготовку к новому театральному сезону и, конечно же, матчи чемпионата мира по футболу".
Он добавил, что информация желтой прессы о том, что дела в отношении бывшей супруги актера прекращены, не соответствует действительности. "Дело по статье 138 передали для ознакомления обвиняемой, скоро будет направлено в суд. Мы также работаем над возбуждением дела по статье о мошенничестве. Надеюсь, в скором времени справедливость будет восстановлена, и мы сможем успокоить всех поклонников Армена Борисовича!" – заявил Согомонян.
Ранее Элина Мазур рассказала о личном отношении к Согомоняну. "Кандидат экономических наук, занимается бизнесом, владеет несколькими компаниями. Армен Борисович дружил с его отцом. И Артур почитает народного артиста за второго отца, много лет помогает ему, выступает спонсором театра. Помогает он, кстати, не только Джигарханяну. Например, поддерживал Наталью Гундареву, когда та болела. Возможно, кому-то трудно поверить, но такие люди есть – неравнодушные, меценаты…" – отметила она.
Актриса выступила с заявлением
Общественность неоднозначно отреагировала на снимок
Актриса ответила на все наболевшие вопросы
Балерина приехала к Мише