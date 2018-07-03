Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество

Артур Согомонян постоянно находится рядом с Арменом Джигарханяном, помогая артисту во многих вопросах. И друга, конечно, радует грандиозная поддержка, которую мэтру российского кино и сцены оказывают поклонники.



"Я уверен, что ваши забота и любовь помогают Армену Борисовичу восстанавливаться, и именно поэтому все самое сложное уже позади", – написал Согомонян на странице в общедоступной группе "Армен Джигарханян" в социальной сети Facebook.

"Сейчас Армен Борисович в хорошем состоянии, отдыхает, в основном занимается здоровьем, – продолжил Согомонян. - Вся история, связанная с Цымбалюк, уже в прошлом, он предпочитает о ней не вспоминать. Мы больше обсуждаем подготовку к новому театральному сезону и, конечно же, матчи чемпионата мира по футболу".

Он добавил, что информация желтой прессы о том, что дела в отношении бывшей супруги актера прекращены, не соответствует действительности. "Дело по статье 138 передали для ознакомления обвиняемой, скоро будет направлено в суд. Мы также работаем над возбуждением дела по статье о мошенничестве. Надеюсь, в скором времени справедливость будет восстановлена, и мы сможем успокоить всех поклонников Армена Борисовича!" – заявил Согомонян.

Ранее Элина Мазур рассказала о личном отношении к Согомоняну. "Кандидат экономических наук, занимается бизнесом, владеет несколькими компаниями. Армен Борисович дружил с его отцом. И Артур почитает народного артиста за второго отца, много лет помогает ему, выступает спонсором театра. Помогает он, кстати, не только Джигарханяну. Например, поддерживал Наталью Гундареву, когда та болела. Возможно, кому-то трудно поверить, но такие люди есть – неравнодушные, меценаты…" – отметила она.