Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку

Сезон закрыт. Армен Джигарханян вместе с труппой своего театра ушел в отпуск. Этот год был для него непростым – самое время отдохнуть и забыть про негатив. Единственным человеком, рядом с которым артист чувствует себя в покое, является его бывшая жена Татьяна Власова.

Представляющая интересы Армена Джигарханяна Элина Мазур уверена, что скоро Армен Борисович и Татьяна Сергеевна помирятся и снова будут вместе. Причем, скорее всего, по ту сторону Атлантики. "Шанс этого очень высокий, – улыбается Мазур. – Общаясь с ним, я понимаю, что он ее любит. Живя вместе столько лет, люди срастаются душой. Но Татьяну Сергеевну перед ним оболгали. Теперь же обиды в прошлом. Хоть недавно она уехала в Америку к сыну Степану, с Джигарханяном они созваниваются почти каждый день. И Степа звонит ему".

По словам Мазур, родственники настойчиво уговаривают артиста уехать в Америку – подальше от скандалов, склок, интриг и происков бессовестной Виталины Цымбалюк-Романовской. "Зовут Армена Борисовича в США, но врачи пока запретили перелеты. Дай бог, чтобы у этой истории был счастливый финал", – цитирует Элину журнал "Откровения звезд".

Ранее она рассказала, как Джигарханяна и Власову, которые состояли в браке в 1967-2015 годах, развели против их воли. Якобы юрист театра Ирина Мосиенко подсунула престарелому и доверчивому Армену Борисовичу в кипе прочих бумаг документ о разводе, и тот подмахнул его не глядя.

"Накануне своего юбилея он узнал, что, оказывается, является разведенным человеком. Причем артисту сказали, что это Власова требует развода. На самом деле заявление на развод ни Татьяна Сергеевна, ни Армен Борисович не подавали. По доверенности, полученной Ириной Мосиенко, их разводят, и также по доверенности Ирина Мосиенко инициирует раздел имущества", – раскрыла гадкую схему Мазур.