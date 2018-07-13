Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца

Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске опубликовала на своей страничке в Instagram архивные семейные фотографии. Некоторые оказались даже слишком личными для всеобщего обозрения.

Наталья обратилась к отцу, трогательно поздравив с днем рождения.

"Папуля мой, с Днем рождения тебя! Мы тебя очень сильно любим, здоровья тебе! И крепких нервов! Пусть все, что ты загадаешь, исполнится", – написала она. Кроме того, сестра исполнительницы опубликовала несколько семейных фото и видео из своего архива.

Главным героем снимков является, конечно же, виновник торжества – Владимир Фриске. На них глава семейства – в компании любимых дочерей и супруги либо один. На видео Владимир Борисович танцует с дочерью вальс.

Есть и очень личный снимок именинника во время отдыха с женой Ольгой Владимировной. На нем улыбающийся Владимир Фриске запечатлен обнаженным по пояс. Можно предположить, что подобные фото могут умилить членов семьи и друзей, но некоторым свойственно думать, что такая откровенность интимных моментов бывает омерзительна.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 13 Июл 2018 в 7:23 PDT

Фолловеры Натальи Фриске присоединились к поздравлениям ее отца. Многие пожелали ему крепкого здоровья.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.