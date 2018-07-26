"Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести

Новая дорога пройдет по территории съемочной площадки. В вместо "лобного места" должна появиться остановка скоростного трамвая.



Основная съемочная площадка проекта, которую называют "Поляна", расположена в Подмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти 3 гектара. Теперь там планируется построить автомобильную магистраль. В связи с эти телепроект может завершить свое существование.



Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что такую новость с большим энтузиазмом встретили пользователи соцсетей. "Даже не знаю какая новость сейчас была бы встречена подобным образом. Мне в связи с этим сразу вспомнилась фраза директора рынка из фильма Эльдара Рязанова "Гараж", когда ее выкинули из списка пайщиков. Так вот она обещала, что на этом месте не будет никаких уродливых сооружений и тут пройдут дороги", – заявил эксперт.

Он отметил, что закрытия шоу многие люди ждали годами и вот теперь настал тот "светлый час". "Да, и вот еще что, похоже, что Бузовой будет некуда возвращаться после ее заморских путешествий и поисков жениха. Грусть, печаль", – считает Манукян.