Отвратительный целлюлит добил Собчак

Ксения Собчак перевоспиталась. Телеведущая признается, что раньше сама грешила неумеренной критикой – но теперь поняла: человек – это то, что он говорит и думает.

Собчак решила избегать компаний и людей, общение которых сводится к обсуждению недостатков других. А комментаторы, которые пишут Ксении об "отвратительном целлюлите" или "жутком купальнике" – по сути, пишут о себе.

Обращение к подписчикам, которые позволяет себе высказывать гадости в ее адрес, Собчак опубликовала в своем Instagram. Телеведущая и экс-кандидат в президенты попыталась объяснить так называемым "хейтерам": человек - это то, что он говорит и думает.

"Все, что вы замечаете, о чем пишите и то, что вас волнует – это и есть вы. Это то, из чего состоит ваша жизнь и то, через какую линзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами, тем, что вы видите и тем, о чем вы думаете", – обратилась к злопыхателям Ксения Анатольевна.

По словам телезвезды, ей стало скучно тратить жизненную энергию на подобные занятия. "Этот ядъ всегда разрушает прежде всего того, кто его производит, хоть он и сладостен, и я помню его вкус на губах, как помнят героин наркоманы)", – пишет телезвезда (орфография автора – прим. ред). И с сожалением отмечает, что на понимание такой простой истины у нее ушло несколько лет, пишет teleprogramma.pro.

"Так что когда хотите что-то написать или сказать — помните, вы рассказываете только о себе, а не о том, кого собираетесь обосрать", – заключила Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 26 Июл 2018 в 8:17 PDT

Журналистка тут же провела эксперимент: опубликовала снимок с отдыха, где она позирует в купальнике на яхте. Телеведущая отметила, что это тест на сдержанность: не надо выражать под фото свое мнение об "отвратительном целлюлите" и "жутком купальнике".