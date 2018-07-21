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Позже жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram большое сообщение со своими рассуждениями о жизни. При этом Максим Виторган ранее пожаловался журналистам на жизнь с супругой.
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Ксения Собчак решила поднять на своей странице в Instagram философский вопрос о жизненном выборе. Рассказать об этом она решила на примере фильмов ужасов.

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Виторган пожаловался на жизнь с Собчак

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Подростком я очень любила фильмы ужасов. Особенно тот момент,когда все как бы противоречило моей личной логике (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она. В частности, ведущую удивляло поведение героев, которые при появлении признаков чего-то подозрительного не зовут на помощь, а самостоятельно отправляются проверять источник беспокойства.

"И только когда я выросла,стало понятно ,что все эти ужастики архитипично повторяют поведение вполне взрослых людей", – заметила Ксения Собчак. "Человек всегда имеет Свободу Воли ,Выбор. Мы открываем сотни дверей в нашей жизни -как наш сознательный выбор. Карьеру,семью,любовь,принципы. Иногда ошибаемся дверью и идем дальше", – добавила она.

"Ошибки учат нас быстрее по внешним признакам ,качеству дерева и свету из замочных скважин находить наши "правильные" двери", – рассказала ведущая. Она есть и "двери", которые сразу показывают, что ничего хорошего за ними нет.

"Дверь,которая никуда не ведет. Тупик с чем-то жутким от чего потом,придерживая выцарапанные кишки будешь сам же убегать", – поделилась своими наблюдениями Ксения Собчак. Однако некоторые люди, по каким-то причинам, все равно выбирают идти в подобный жуткий тупик. "Есть такие двери в нашей жизни ,которые нужно научиться просто не открывать", – под конец своего философского рассуждения посоветовала Ксения Собчак.

Какая именно ситуация стала для Ксении Собчак поводом для своих рассуждений, она не уточнила. Напомним, ранее Максим Виторган пожаловался, что супруга не помогает ему поддерживать свое тело в форме.

"Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам, честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся", – рассказал актер.

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Автор: Геннадий Куприянов21 июля 2018, 18:18
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Чем удивляла Собчак

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