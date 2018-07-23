"Какое же позорище": Собчак стала посмешищем из-за нелепой выходки

Ксения опубликовала обычный рекламный пост в Instagram, в котором рассказала о преимуществах водородной воды. Реклама напитка с чудодейственным эффектом рассмешила подписчиков и экспертов.



Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар заявил, что невозможно запихнуть водород в воду, так как там в каждой молекуле и так есть по два атома этого химического элемента, сообщает "Пятый канал". Таким образом эксперт развеял миф о пользе рекламируемой Собчак "уникальной" жидкости. "Водородная вода – мой lifestyle, она является не только лучшим антиоксидантом, но и заряжает клетки энергией, активно увлажняет кожу и помогает в детоксикации организма!" – написала в Instagram Собчак.



Гончар напомнил, что водород сам по себе совершенно бесполезный газ. Он играет роль для организма только в виде воды или в составе кислот, минералов и веществ, поступающих в организм. "Сам по себе, водород абсолютно ни к чему. Водород есть везде. 95% молекул космоса – это водород. Поэтому его не может не хватать", – рассказал он. В связи с этим, отметил эксперт, нельзя в принципе говорить на пользу он или во вред. А уж тем более нельзя запихнуть его в воду.

Эксперт подчеркнул, что невозможно кислородную воду полезной. Гончар указал на то, что в рекламе содержится призыв принимать антиоксиданты для того, чтобы организм не старел. "И в то же время пытаемся добавить в организм побольше кислорода, который естественно мощный окислитель. Смысл? Чтобы потом покупать антиоксиданты чтобы организм не старел? Потому что мы загоняем организм для каких-то непонятных целей?" – заключил он.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 19 Июл 2018 в 11:42 PDT

Такого же мнения придерживаются и подписчики Ксении, которые вдоволь поиронизировали над ее знаниями науки. "Ксения, ну Вас то я считал как минимум образованной. Эх, разочарование, разочарование", – написал один из них. "Что значит водородная, H2O как бы формула воды. То есть вода по умолчанию водородная) или там дейтерий тритий в составе?", – добавил другой. "Какое же позорище", – написал еще один юзер.