Лепс подставил себя горячим танцем в аэропорту

В столицу Азербайджана Баку на фестиваль "Жара" съезжаются гости. Один из организаторов песенного марафона Григорий Лепс встретил звездных коллег зажигательным танцем.

Прилетевших на фестиваль Валерию, Иосифа Пригожина, Яну Чурикову и других знаменитостей в холле ожидали танцоры в национальных костюмах. Они призывали всех присоединиться к веселью.

Музыка оказалась настолько задорной, что в пляс пошел даже 56-летний Лепс, дав повод для бурного обсуждения в соцсетях. Позже к нему присоединилась телеведущая Яна Кошкина. А когда певец вернулся на место, танцевать в центр круга пригласили его дочь Ингу.

Не упустил возможности запечатлеть на видео зажигательный танец певца Иосиф Пригожин. Записью он поделился на своей страничке в Instagram. Похожим роликом поделилась и Яна Чурикова. Она отметила, что снимает мировой эксклюзив. "Первый раз вижу, как Григорий Викторович танцует! Оказывается, не хуже, чем поет!" – восхитилась телеведущая.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 25 Июл 2018 в 6:34 PDT

Присоединились к Чуриковой и фолловеры. Они похвалили певца: "Григорий Викторович, как всегда, на высоте", "Лепс красиво танцует, с душой", "Лепс классно танцует!"

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu) 25 Июл 2018 в 7:24 PDT

Напомним, что фестиваль "Жара" пройдет в Баку с 26 по 29 июля. Создателями мероприятия являются певец и музыкант Эмин Агаларов, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и заслуженный артист России Григорий Лепс.