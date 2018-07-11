"Тот еще актер": дочь высказалась о Григории Лепсе

О Григории Лепсе и личной жизни рассказала дочь певца Инга. 33-летняя наследница поведала, как отец поставил ей низкую оценку на шоу "Голос", и объяснила, почему он пытается ее оградить.

Инга родилась в первом браке Григория Лепса. Однако буквально через год после ее появления на свет родители развелись. Девочка жила в Сочи с мамой и бабушкой, училась в обычной школе. Затем отец отправил дочь учиться в Великобританию. Потом Инга получила образование в Америке. Сейчас она живет в России, работает в театре и устраивает выставки в Москве.

Недавно Инга привлекла к себе внимание всей страны, когда выступила на слепых прослушиваниях в одном из сезонов песенного шоу "Голос". Девушка исполнила композицию Not About Angels. Интересно, что тогда в кресле наставника сидел ее отец Григорий Лепс. Повернувшись и увидев на сцене дочь, певец, тем не менее, был достаточно суров. "Честно? Плохо. В одном месте очень плохо. В остальных местах было ничего, более-менее. Конец плохо спела. Годик надо поработать еще с нужными людьми, там будет видно. Да, действительно рановато", – сказал он.

Тогда Инга довольно спокойно отреагировала на критику родителя. О том эпизоде она так выразилась: "Он по-своему хвалит. Он если не сказал "плохо", значит, это похвала. Он понимает, что это не "начинания". Со стороны, конечно, это выглядело как моя инициатива внезапно построить вокальную карьеру. Но папа знает, что это не так, и поэтому он пытается меня оградить".

До сих пор зрители телешоу теряются в догадках, узнал ли Григорий Лепс дочь в момент исполнения песни. "Бог его знает. Он один день говорит, что узнал. Потом – что не узнал. Он у нас тот еще актер", – цитирует Ингу сайт "Комсомольская правда".