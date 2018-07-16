Григорий Лепс опозорился на свадьбе друга

Григорий Лепс попал в неловкую ситуацию на свадьбе друга, певца и бизнесмена Эмина Агаларова. Артист не успел вовремя открыть рот под фонограмму.

Эмин Агаларов женился. Его избранницей стала модель Алена Гаврилова – "мисс Мордовия – 2004". Отметим, что за плечами Гавриловой гражданский брак с основателем компании "Русский Стандарт" Рустамом Тарико, от которого у нее есть сын Рустам, которому сейчас 11 лет.

Свадьба прошла в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье Эмина Агаларова. На торжество были приглашены только самые близкие и друзья: певицы Зара, Анита, Цой. Полина Гагарина, а также популярные исполнители Тимати, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, продюсер Сергей Кожевников с супругой Екатериной и другие.

Кстати, именно благодаря Кожевникову стало известно о профессиональном конфузе Лепса. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер опубликовал видео, на котором запечатлел артиста в самый "неудобный" момент. Григорий Лепс с Тимати и Эмином Агаларовым исполняют хит "Я уеду жить в Лондон". На припеве Лепс стимулирует публику руками, чтобы та подпевала, и так увлекается, что пропускает момент, когда нужно открыть рот под фонограмму. В итоге Лепс подхватывает мелодию и слова лишь на середине фразы.

Публикация от Сергей Кожевников (@kozhevnikov_producer) 14 Июл 2018 в 12:45 PDT

Разумеется, подобный конфуз не остался без внимания. Комментаторы немедленно пристыдили Григория. "Эх Гриша, Гриша!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Фанерщик! ))", "Зачем под фанеру то?", "Капец!!! Такая фанера лажевая", "Лепс халявит, просто открывает рот под минус", – высказались пользователи Сети.