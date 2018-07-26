После свадьбы Эмин Агаларов высказался о своем участии в шоу "Дом-2"

Эмин Агаларов ответил на самые щекотливые вопросы. Популярный исполнитель и бизнесмен рассказал, почему первое время его избраннице было нелегко, и сообщил, что ни за какие деньги не примет участия в реалити-шоу "Дом-2".

14 июля Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. На торжестве присутствовали родные и друзья пары, не обошлось и без представителей отечественного шоу-бизнеса. Самым запоминающимся для артиста стал миг, когда они с Аленой сказали друг другу да.

В женщинах певец больше всего ценит понимание. "Из-за занятости меня часто не бывает дома. Плюс ко всему я достаточно ревнивый человек. В общем, нелегко приходилось Алене первое время", – констатировал Эмин.

Агаларов не скрывает, что он очень эмоционален. Например, страшно злится, если его критикуют. "Но обоснованные замечания принимаю. Особенно от людей, которых уважаю и мнение которых для меня важно", – отметил он.

Певец раскрыл несколько секретов. Он сообщил, что хорошо рисует, причем делает это регулярно. "В основном изображаю геометрические фигуры. Если говорить про жанр – что-то вроде кубизма. Четкие линии, круги..." – признался Эмин.

А еще он хотел бы попробовать себя в танцах. "Скорее всего, это будет что-то зажигательное и ритмичное", – предположил Агаларов. И ни за какие деньги, по словам артиста, он бы не согласился участвовать в шоу типа "Дом-2" или "Холостяк".

Агаларов – не только популярный исполнитель, но и преуспевающий бизнесмен. Однако своим детям он старается втолковать: нужно ценить то, что имеешь.

"Да, у них обеспеченное детство, большой дом, няни, репетиторы, охранники... Я рос в совершенно других, скромных условиях. Приходится быть строгим и на личном примере показывать, как достаются деньги и другие блага", – цитирует Эмина StarHit.