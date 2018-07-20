Бывшая жена Эмина Агаларова: Как можно злиться на чужое счастье?

14 июля Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. А уже на следующий день его бывшая жена Лейла Алиева опубликовала пронзительное стихотворение, которое, по мнению фанатов, она посвятила экс-супругу.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лейла Алиева регулярно делится с подписчиками поэтическими экзерсисами. Вот и 15 июля она выложила стихотворение, однако фанаты обратили внимание вот на эти строчки: "Как можно злиться на чужое счастье?/ Да, скажут, в тебе много доброты!/ Нет, просто видела, что есть несчастье,/ А чем страдаешь, мой читатель, ты?/ И ловят все друг друга лучше сети,/ Не пауки, у них есть свой закон!/ Как хорошо, что есть на свете дети,/ Что видят лишь в глазах людей-икон/ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

По какой-то причине подписчики сделали вывод, что эти строки Лейла посвятила бывшему мужу. "Сколько боли в этих строках..Новая жена Эмина не стоит даже вашего ноготочка", "Он вас не стоит ,Лейла! и зваться отцом ваших детей тоже !раз все так показушно выставляет ,причем было бы с кем! Пройдет время у вас все будет хорошо ,дай Бог... надо перетерпеть ,будьте счастливы ...!", "Я думала вы с Эмином померитесь", "Мне очень жаль что Эмин женился. Вы лучшая !", "Лейла не стоит страдать за человека! Если можно страдать за человечества!!!", "В этих стихах, чувствую боль души ((((.....", "Как можно злиться на чужое счастье? А я думаю там не будет счастья потому что все говорят о поведение невесты он лезет целовать обнимать а она этого не хочет. Просто судьба научит Эмина дорожить и любить то что он потерял . Этот союз временный она заработает от него денег и бросит вот вспомните мой прогноз", – высказались подписчики.

Публикация от Alena Gavrilova (@agavrilova777) 16 Июл 2018 в 2:19 PDT

Напомним, свадьба Эмина Агаларова и Алены Гавриловой состоялась в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье Агаларова. На торжество были приглашены только самые близкие и друзья: певицы Зара, Анита Цой, Полина Гагарина, популярные исполнители Тимати, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, продюсер Сергей Кожевников с супругой Екатериной и другие.