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"Какой ужас!": что сделал Шепелев с сыном Фриске

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Дмитрий Шепелев со своим пятилетним сыном Платоном, которого ему подарила певица Жанна Фриске, путешествуют по Италии. Популярный телеведущий обнародовал снимок из Флоренции, однако получил массу негативных отзывов.

Продолжение: Печальная участь Солнцева и его старушки-жены
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"В перерыве между мороженым Grom и покупкой бутсов 30-го размера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дмитрий Шепелев в сопровождении к фотографии, которую опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Телеведущий запечатлен в момент съемки собора. Рядом с шоуменом – его сын Платон. Мальчик стоит спиной к камере.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Подписчики обратили внимание на прическу пятилетнего сына Жанны Фриске. Им не понравилось, что у Платона длинные волосы, убранные в хвост. Пользователи Сети раскритиковали Дмитрия Шепелева: мол, делает из сына девочку, такая стрижка мальчику совсем не идет.

"Зачем такая прическа мальчику", "Дмитрий, не расти девочку из Платона, постриги уже, ну некрасиво, не ухоженно", "С такими волосами просто в такую жару жарко очень, подстригите волосы лето все-таки", "Вы же себе такие волосы сами не отрастили а мальчику в жаркую погоду с такими волосами сложно", "Зачем хвостик делать ребенку..... сам с какой стрижкой ходит...", "Касички заплети и бантики не забудь", "Я бы подстригла мальчику волосы.основания: жарко! не он сам выбирает что ему идет а что нет! пусть хотя бы в детстве на мальчика а не на девочку будет похож! В более позднем возрасте уже сам определит, какую длину ему иметь и быть ли ему мальчиком...", "Какой ужас, ну это перебор такая прическа у мальчика!" – высказались подписчики.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья артистки вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.

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Автор: Наталья Аряева25 июля 2018, 12:13
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Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

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