На шоу Шепелева случилось ЧП

Звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. Втайне от супруги исполнитель провел ДНК-тестирование всех их шестерых детей, поскольку теперь не уверен в своем отцовстве. Роман настаивает, что певец Юрий Титов является настоящим родителем по меньшей мере их младшего сына Энтони.

В одном из выпусков программы "На самом деле" Первого канала Жуков узнал, что жена ему изменяла. После в душу артиста закралось сомнение - он предположил, что кто-то из его шестерых детей может оказаться ему не родным.

Роман и Елена вновь встретились в студии "На самом деле". Жуков мечтает вывести супругу на чистую воду. "Я провел втайне от нее экспертизу ДНК на всех детей", – заявил артист. Исполнитель отметил, что своих наследников он очень любит и не прекратит содержать и воспитывать, даже если выясниться, что они ему не родные.

Елена шокирована претензиями супруга. Недоверие Романа она расценила как предательство. "Я тебе доверяла, а тут получается, ты меня и так в грязь уткнул носом и тут еще меня позоришь с каким-то ДНК", – с горечью высказалась Жукова.

Поддержать Елену приехал певец Юрий Титов. Он отрицает свою причастность к рождению кого-либо из детей Жуковых. "Я в легком шоке. Даже не в легком, потому что копия Ромы. Это если не смешно, то совсем какое-то страшное обвинение. Ребенок на меня, мягко говоря, совсем не похож", – сбивчиво высказался Юрий.

Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official) 17 Июл 2018 в 3:58 PDT

Еще одним ударом для Елены оказался приезд на программу ее бывшей лучшей подруги, а ныне возлюбленной Романа Ольги Илларионовой. Как только ведущий передачи Дмитрий Шепелев анонсировал выход Ольги на съемочную площадку, Жукова вскочила с места, сорвала с себя датчики детектора лжи и направилась к выходу.

На лестнице, ведущей за кулисы, она нос к носу столкнулась с разлучницей. В гневе Жукова столкнула Илларионову со ступенек. Охранники успели подхватить Ольгу, она осталась цела. Елена покинула площадку. Присутствующие эксперты отметили, что это по-настоящему чрезвычайное происшествие, такого в программе еще не было.

Роман и Ольга официально объявили о своих отношениях. По словам исполнителя, он наконец-то влюблен.

Немного погодя Жукова вернулась и вцепилась бывшей подруге в волосы. Женщин разняли сотрудники площадки. "Уведите эту тварь отсюда, шлюху. Со всем шоу-бизнесом переспала, еще спишь с моим мужем?" – кричала раздосадованная Елена разлучнице.

Ведущий Дмитрий Шепелев вскрыл шесть конвертов с результатами ДНК-исследования. Роман Жуков оказался биологическим отцом всех детей Елены. "Как обещал, приношу свои извинения перед супругой", – подытожил исполнитель.