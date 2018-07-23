Известный режиссер променял батюшку на Малахова

Режиссер Илья Леутин собирается снять в документальном фильме о колоколах России Андрея Малахова. Кинодеятель объяснил, что предпочел скандально известного телеведущего батюшке, поскольку ориентирован на молодежь.

Режиссер и сценарист будущей картины Илья Леутин в Министерстве культуры России на очном заседании экспертного совета по неигровому кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов, рассказал подробности своей работы над новым документальным проектом о колоколах России.

Фильм, к слову, так и будет называться – "Колокола России". Леутин отметил, что, когда заинтересовался этой темой, то обнаружил: по этому предмету крайне мало информации. "Есть договоренность с ведущим Андреем Малаховым", – сообщил режиссер. По его словам, Малахов же ведет переговоры с телеканалом "Россия", где может быть показан фильм.

Леутин объяснил, почему выбрал именно Андрея Малахова в качестве ведущего. Режиссер рассказал, что его не заинтересовал формат, когда "батюшка стоит на колокольне и рассказывает про колокола", компетентно передает ТАСС. "Мы ориентируемся на интернет-каналы, на молодежь", – добавил режиссер.

Публикация от @malakhov007 26 Май 2018 в 11:40 PDT

Создатель картины отметил, что намерен создать видеоэнциклопедию про колокола. Илья Леутин поведал, что будет несколько разных героев – начиная с кузнецов и звонарей и заканчивая композиторами, которые пишут музыку специально для колоколов. Отметим, что пока сам Андрей Малахов не прокомментировал свое участие в новом проекте, который сильно отличается по формату от того, чем он привык заниматься.