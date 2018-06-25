Нравится волосатая грудь: Анфиса Чехова откровенно о перемене пола

Анфису Чехову награждали самыми разными прозвищами. Например, о ней говорили: "Дура, у которой мозг перетек в сиськи".

Анфиса Чехова уверяет, что за пышные формы ее всегда любили мужчины и женщины, имеющие такую же фигуру и желающие подзарядиться уверенностью. "По моему мнению, я стала популярной благодаря объемам, ведь талант всегда остается за кадром, – улыбается Анфиса. – Зрители всегда видели только грудь и попу, они и привлекали внимание. Кстати, именно эти две прелести научили говорить нет – желающих прикоснуться к ним всегда было очень много".

Анфиса гордится своими формами. "Даже если избранник будет очень просить, я никогда не сделаю пластическую операцию, не сменю пол, не брошу ребенка", – откровенно заявляет она. Мужчиной бы она если и стала, то только ради волосатой груди, которую считает "самым сексуальным местом".

Сегодня Анфиса живет вместе с сыном Соломоном. "Решусь родить второго ребенка, если встречу любимого человека, от которого захочу еще детей, – улыбается Анфиса. – Я обожаю малышей и думаю, их у меня будет не один, а как минимум двое".

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 23 Июн 2018 в 9:38 PDT

При этом звезда не находится в активном поиске потенциального отца второго ребенка. "Раньше флиртовала и хотела показаться яркой, дерзила, была резка. А сейчас не притворяюсь: если скучно на свидании – не скрываю этого, когда весело – смеюсь. Общаюсь только на темы, которые увлекают, не хочу выглядеть заинтересованной, не закидываю вопросами, как советуют женские журналы. По-моему, быть собой – самый крутой лайфхак на тему "Как встретить любовь", – цитирует Чехову журнал StarHit.