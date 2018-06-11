Потерял 15 килограммов: Игорь Крутой неизлечимо болен
Еще несколько лет назад поклонники обратили внимание на состояние здоровья Игоря Крутого и не на шутку перепугались. Они заметили. что композитор начал терять в весе. Обеспокоенные фанаты предположили самое худшее – тяжелую форму онкологии.
Страхи поклонников подогрела тайная операция в США, которую перенес маэстро зимой 2017 года. Впрочем, сам он слухи о своей болезни никак не комментировал. Наконец близкие музыканта решили пролить свет на его диагноз.
"Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак", – цитирует StarHit знакомых Игоря Крутого. По информации издания, композитор уже несколько лет борется с неизлечимым, но куда как менее страшным заболеванием – диабетом.
При этом резкое похудение музыканта вовсе не привиделось его поклонникам. "Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов", – признались в окружении Игоря Крутого. "Потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается", – объяснили друзья маэстро.
"Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе", – добавили близкие.
В меню Игоря Крутого преобладают фрукты и овощи, а также приготовленные на пару мясо и рыба. Композитор полностью исключил из своего рациона все жареное, острое и жирное. Сладкое он также почти не есть.
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Стал известен диагноз композитора, из-за которого он резко стал терять в весе