Создатель "Ласкового мая" жестко раскритиковал Бузову

Продюсер Андрей Разин нелестно отозвался о певице и экс-звезде "Дома-2" Ольге Бузовой. По словам музыканта, артистка перещеголяла его в бездарности.

Создатель группы "Ласковый май" признался, что Ольга – ужасная артистка. Разин отметил, что сам никогда не был образцом в вопросе вокала, но это не помешало ему быть лучшим певцом в СССР.

"Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС в 1989 году был признан лучшим продюсером-певцом в СССР", – написал продюсер в Instagram. Артистка на едкий комментарий коллеги по цеху пока никак не отреагировала.

Отметим, что не все ветераны российской эстрады так негативно настроены по отношению к Ольге. Легендарный Лев Лещенко поддерживает начинающую артистку. "Бузова – это не так плохо, как принято думать. Начнем с того, что она достаточно интеллектуальный человек, она артистична, ей многие вещи удаются, она умеет проявить себя. Я слышал, она хорошо окончила школу, так что вряд ли стоит к ней скептически относиться", – сообщил как-то певец газете "Мир новостей". Однако мнение о том, что Бузова исполняет мимо нот, Лещенко комментировать не стал.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 8 Мар 2017 в 10:01 PST

Конечно, тот факт, что Ольга не умеет петь, уже не новость. На просторах Сети есть множество видеозаписей с концертов, на которых экс-звезда "Дома-2" откровенно фальшивит. К примеру, выступление Бузовой на премии Fashion People Awards 2018 с новым синглом "Чемпион" заставило плеваться даже самых непритязательных любителей поп-музыки. Ольга периодически теряла дыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как телеведущая не попадает в ноты.

При этом Бузова продолжает активно гастролировать и собирать полные залы. Кажется, поклонников звезды совсем не смущает тот факт, что их любимая вокалистка не имеет ни музыкального образования, ни слуха.