"Ревела как ненормальная": Бузова раскрыла страшную тайну

Ольга Бузова появилась на обложке модного журнала Harper’s Bazaar. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" предстала в необычном образе и дала не менее необычное интервью.

На сей раз Ольга Бузова не стала откровенничать о том, какое предательство пережила, когда узнала об измене мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, и как мечтает обрести новую любовь и положиться на избранника. Ольга не стала скрывать, что, несмотря на сумасшедшую работоспособность, "устает как лошадь". "Кошмары снятся практически каждую ночь. Наверное, от перенапряжения. Вчера с утра посмотрела в окно и думаю: блин, да я бы все отдала, чтобы сейчас просто погулять в парке!" – призналась Бузова.

Каждый день расписан у Ольги по минутам. Однако она занята не потому, что мечтает заработать много денег. "Все, что я делаю, – это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?" – задала риторический вопрос ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Многих популярность Ольги буквально бесит. Более того, недавно ей пришлось отменить свое выступление во Владикавказе, потому что поступили угрозы. Регулярно льется грязь, стоит Бузовой только сделать в своем аккаунте в Instagram новую публикацию. При этом на ее страничку подписаны более 13 миллионов человек. И такое противоречие Ольга старается воспринимать спокойно.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 16 Июл 2018 в 7:50 PDT

На злобу она пытается не реагировать, однако получается не всегда. "Кого я обманываю? Когда в прошлом году мне не дали премию одного музыкального канала, я ревела как ненормальная. И слезы были такие соленые, горькие. Меня столько раз публично пороли, но ни разу не хвалили", – пожаловалась Бузова в интервью. Кстати, в этом году ей все же дали заветную награду.