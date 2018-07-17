"Хочу прижать Бузову": Цыганова согласилась на участие в "Доме-2"

В жизни Вики Цыгановой грядут важные события – очередной сезонный показ линии ее одежды, концерт в "Крокусе". Все это состоится лишь осенью, но готовь сани летом, как говорится. Вот и решила певица заявить о себе максимально широко.



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