Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца
На своей странице в Twitter 53-летняя Саманта Маркл опубликовала ряд постов, в которых набросилась на 36 -летнюю Меган с критикой. Женщина заявила, что, из-за игнорирования супругой принца своих американских родственников, погибает их отец Томас Маркл. "Если наш отец умрет, это ты виновата, Мэг", – предостерегла родственницу Саманта.
После Маркл высказалась по поводу недавнего посещения герцогиней выставки, посвященной Нельсону Манделе. "Рада, что у тебя так много времени, чтобы похвастаться тем, что отдала дань уважения другим, игнорируя собственного отца! Как насчет того, чтобы отдать дань уважения своему собственному отцу?!", – цитирует сестру супруги британского принца DailyMail.
Также издание сообщает, что Саманта вскоре выпустит книгу о том, как ей живется в "тени герцогини". Старшая из дочерей Томаса Маркла не раз говорила СМИ, что не довольна тем, какой черствой стала Меган после встречи с принцем.
Отец герцогини Томас Маркл тоже не остается в стороне от шумихи. Он с удовольствием говорит с прессой. Мужчина сообщил изданию TMZ, что планирует давать интервью до тех пор, пока дочь не вернет его в свою жизнь.
Добавим, что в недавней беседе с корреспондентом The Sun Томас заявил, что его дочь не счастлива в семье королевы Великобритании. "По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурная улыбка, это выстраданная улыбка", – сообщил отец экс-актрисы и добавил, что, вероятно, ему это только кажется.
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