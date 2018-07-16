Атмосфера в королевском дворце сделала несчастной Меган Маркл
Томас уверен его дочь не счастлива в семье королевы Великобритании. "По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурная улыбка, это выстраданная улыбка", – сообщил отец экс-актрисы и добавил, что, вероятно, ему это только кажется.
Маркл очень обеспокоен. Мужчина считает, что Меган находится под сильнейшим давлением со стороны новых родственников. "Ей пришлось заплатить высокую цену, чтобы выйти замуж за принца и войти в эту семью", – отметил Томас.
Также отец новоиспеченной герцогини рассказал, что очень огорчен из-за ссоры с дочерью. Он очень надеется на скорое примирение. Пожилой мужчина уверен, что дочь должна о нем позаботиться, ведь он уже не молод. "Я заботился о своей матери последние пять лет ее жизни. Моя дочь говорила, что позаботится обо мне в последние годы. Я говорю не о деньгах – я говорю именно о заботе. Для меня это важно", – сообщил Маркл.
Томас отметил, что его наследница даже внешне сильно изменилась. Новый стиль бывшей звезды Голливуда, по мнению отца, ей не к лицу. "Зачем в 2018 году одеваться так, будто на дворе 1930-е? Не понимаю, почему нужно закрывать колени и выбирать такие строгие платья", – заявил Томас. Пожилой мужчина отмечает, что монаршая семья слишком консервативна, и правила, по которым она живет, давно устарели.
Иаркл полагает, что новые родственники избегают общения из-за того, что ему заплатили за общение с журналистами. Анонимные источники, близкие к королевскому дому, отмечают, что Меган решится наладить отношения с родителем только после того, как он перестанет давать интервью, сообщает издание The Sun.
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