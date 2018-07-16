Атмосфера в королевском дворце сделала несчастной Меган Маркл

Отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл Томас решился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни для королевского отпрыска.

Томас уверен его дочь не счастлива в семье королевы Великобритании. "По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурная улыбка, это выстраданная улыбка", – сообщил отец экс-актрисы и добавил, что, вероятно, ему это только кажется.

Маркл очень обеспокоен. Мужчина считает, что Меган находится под сильнейшим давлением со стороны новых родственников. "Ей пришлось заплатить высокую цену, чтобы выйти замуж за принца и войти в эту семью", – отметил Томас.

Также отец новоиспеченной герцогини рассказал, что очень огорчен из-за ссоры с дочерью. Он очень надеется на скорое примирение. Пожилой мужчина уверен, что дочь должна о нем позаботиться, ведь он уже не молод. "Я заботился о своей матери последние пять лет ее жизни. Моя дочь говорила, что позаботится обо мне в последние годы. Я говорю не о деньгах – я говорю именно о заботе. Для меня это важно", – сообщил Маркл.

Публикация от gbemifadipeblog(GFblog) (@gbemifadipeblog) 16 Июл 2018 в 3:24 PDT

Томас отметил, что его наследница даже внешне сильно изменилась. Новый стиль бывшей звезды Голливуда, по мнению отца, ей не к лицу. "Зачем в 2018 году одеваться так, будто на дворе 1930-е? Не понимаю, почему нужно закрывать колени и выбирать такие строгие платья", – заявил Томас. Пожилой мужчина отмечает, что монаршая семья слишком консервативна, и правила, по которым она живет, давно устарели.

Публикация от Meghan Markle❤️-royals -Levi's (@johanroyaltyandlevis) 12 Июл 2018 в 8:54 PDT

Иаркл полагает, что новые родственники избегают общения из-за того, что ему заплатили за общение с журналистами. Анонимные источники, близкие к королевскому дому, отмечают, что Меган решится наладить отношения с родителем только после того, как он перестанет давать интервью, сообщает издание The Sun.