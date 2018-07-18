Королева красоты объяснила свою "интрижку" с Тарасовым

Победительница и финалистка множества конкурсов красоты Кристина Замир спровоцировала слухи о своей интрижке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Теперь модель пытается очиститься от обвинений в попытке разрушить семью.

Кристина опубликовала в своем Instagram официальное обращение, призванное расставить все точки над i. Девушка уверила интернет-общественность, что просто шутила, намекая на сексуальные отношения со спортсменом.

"Ребята, давайте остановимся, – обратилась к подписчикам Замир. – Все принимает уже какой-то не здоровый оборот (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Максимум что было - "посмеяться над прессой", потому что я шокирована на сколько можно все вывернуть от 1 обычного снимка с известным человеком. Ваши предположения, ну просто очень удивляют. Я не имею ничего против семьи Тарасовых и поздравляю их с рождением дочки! @tarasov23 @kostenko.94 🌸все хорошо))🙌🏾 пусть растут здоровыми и красивыми💎А всем остальным желаю быть чуточку добрее, ребятааа ☺🙏🏽 ".

Добавим, что модель сопроводила текст фотографией, на которой запечатлен Тарасов с женой и новорожденной дочкой. И на всякий случай отключила комментарии к посту.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 13 Июл 2018 в 6:11 PDT

Напомним, недавно Кристина опубликовала в своем микроблоге снимок из ночного клуба Soho Rooms, где она стоит вместе с улыбающимся футболистом Дмитрием Тарасовым. Модель обратилась к бывшей жене спортсмена, певице Ольге Бузовой. "Бузова прости🤣🤣😅 @buzova86 но в жизни он намного лучше 😜😀", – подписала снимок девушка.

Публикация от Model (@zamirkristi) 10 Июл 2018 в 7:42 PDT

Некоторые пользователи Сети решили спросить модель в комментариях под постом, была ли у нее интимная близость с футболистом. Девушка решила держать интригу до конца и ответила: "Это уже личное, которое никогда не будет публичным". Туманное заявление Замир тут же породило множество сплетен, что стало причиной скандала в Сети и потока негатива в ее адрес.