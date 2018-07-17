Не постеснялась: Костенко оголилась после родов

Неделю назад Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову дочь. А сейчас модель без стеснения демонстрирует свою далекую от идеала фигуру.

Анастасия Костенко не относится к суеверным людям. Едва оформив отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым, модель стала демонстрировать округлившийся живот, с завидным постоянством публикуя снимки с трогательной фотосессии. Только-только родив, она выложила кадр с дочкой.

Недавно новоиспеченную мать с малышкой выписали из роддома. Анастасия не стала дожидаться, когда к ней вернутся модельные параметры. Костенко не постеснялась и поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram фото, на котором запечатлена с крошкой и в наряде, обнажающем живот.

"Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную – не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Костенко, которую, по всей видимости, не смущают несовершенства фигуры.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 16 Июл 2018 в 11:09 PDT

Подписчики неоднозначно отреагировали на снимок. "Смело", "молодец! Не постеснялась показаться не красавицей", "Стройняшка😁😁", "если бы это было к тому, что доченьке 6 дней, то и выставляли бы доченьку, а не голый живот. Поэтому Вас столько людей и не любит, что чувствуют фальш во всем, что говорите и делаете", "Божечки!!! Лапульки!!! Красавицы!!! ❤️", "Как быстро пришла в форму👍, возраст одно слово!" – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, что 10 июля футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино". Ранее сообщалось, что появление малыша в элитном роддоме обойдется минимум в миллион рублей.