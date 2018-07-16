Тарасов оставил новорожденную дочь без дома
Кажется, дела Дмитрия Тарасова налаживаются. Так, 10 июля Анастасия Костенко подарила футболисту дочь. Позднее выяснилось, что спортсмен нашел работу – он снова начал сотрудничать с футбольным клубом "Локомотив", правда, контракт подписан лишь на год. А теперь ушлые репортеры обнаружили, что Тарасов выставил на продажу особняк в Подмосковье.
Речь идет о доме в элитном поселке Соловьиная роща. Недвижимость была куплена несколько лет назад и обошлась примерно в 160 миллионов рублей. Тогда Дмитрий Тарасов был женат на Ольге Бузовой. После развода, согласно брачному контракту, особняк отошел спортсмену. Теперь в доме футболист живет с новой супругой, моделью Анастасией Костенко, и новорожденной дочерью.
Репортеры узнали о продаже благодаря сайту, специализирующемуся на продаже недвижимости. Согласно данным, Дмитрий Тарасов просит за особняк 78 миллионов рублей. Журналисты немедленно связались с риелторами. По их словам, с домом все в порядке, продажа особняка – желание хозяина.
"Дом под отделку, 850 квадратных метров. Торг уместен, но это уже предметный разговор. Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства", – рассказали StarHit в агентстве недвижимости.
В Сети уже бурно высказываются о продаже дома. В частности, пользователи недоумевают, зачем Тарасов лишил новорожденную дочь дома, и гадают, где теперь будут жить Костенко с малышкой. Другие комментаторы высказывают мнение, что Дмитрий таким образом откупается от бывшей жены. Третьи полагают, что финансовое положение футболиста незавидно, несмотря на новый контракт (говорят, ему будут платить в разы меньше).
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