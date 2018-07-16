Беременной звезде "Дома-2" стало дурно от слов жениха об аборте
Для обоих участников "Дома-2" ребенок будет первым и желанным. Однако последний разговор Даны с ведущей телестройки Ольгой Орловой заставил засомневаться в серьезности намерений Димы.
Орлова возмущена тем, что девушка согласилась уйти за женихом в своем положении, поскольку у влюбленных нет материальной возможности обеспечить будущую семью вместе с малышом. Орлова спросила, об этом ли мечтала Николенко, сообщает Dom2life.ru.
"Мы хоть здесь тебя как-то сможем защитить. Дана, нельзя уходить. Вы что, будете там свежим воздухом питаться?" – отметила ведущая. Участница "Дома-2" попыталась оправдать возлюбленного его обещаниями и уверениями в финансовой состоятельности.
На это Орлова сделала ход конем. Она рассказала Николенко, что Кварацхелия поставил ей жестокое условие. "Он психанул, когда ты думала уходить, и сказал: "Не хочет идти за мной, пусть аборт делает!" Это что вообще такое?" – сказала ведущая. После этих слов Дана разрыдалась в голос.
Ранее Дима говорил о том, что его родители пришли в восторг от радостной новости о беременности будущей невестки. По словам парня, к Дане они относятся очень хорошо.
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