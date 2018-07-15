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Невесту Тимати обругали за скандальную выходку на свадьбе Эмина

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Рэпер Тимати пришел на свадьбу Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой вместе со своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Пользователи Сети осудили девушку за выбор наряда на торжество и даже за совместный снимок с новобрачными.
прочитано 9061 раз

Свадьба российского певца Эмина Агаларова и Алены Гавриловой прошла в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate в окружении близких друзей новобрачных. Среди приглашенных гостей были рэпер Тимати и его девушка Анастасия Решетова.

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Пользователи Сети отметили, что при выборе своего наряда Решетова нарушила дресс-код гостей свадьбы, выбрав белое платье. Безусловно. оно отлично сочеталось со светлым стилем оформления праздничного пространства, однако пытаться затмить невесту на ее собственной свадьбе считается дурным тоном. Внешний вид модели комментаторы сочли именно такой попыткой.

Кроме того, Анастасию Решетову обругали даже за совестное фото с новобрачными. Дескать, в кадре пара должна была стоять вместе, а гостья должна была пристроиться сбоку, а не становиться центральным объектом на фотографии.

"Нет воспитания у Вас. В белом придти, да еще и вставать между парой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",  "Между парой на свадьбе не встают , примета плохая", "белое платье нацепила с намеком, что и мне пора под венец", "Считается плохим тоном на свадьбу (не свою) приходить в белом платье, это привилегия только для невесты", "между женихом и невестой на свадьбе для фото нельзя быть!", "В белом не приходят на чужую свадьбу😰", – не стали скрывать своего возмущения подписчики.

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Автор: Геннадий Куприянов15 июля 2018, 12:34

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