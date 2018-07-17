Брежнева заступилась за страдающую от старости Пугачеву
Все началось с довольно откровенного интервью, которое Примадонна дала российскому актеру театра и кино Олегу Меньшикову. 69-летняя звезда впервые за последние десять лет решилась на публичный разговор по душам.
В ходе диалога Алла Борисовна высмеяла недоброжелателей, которые критикуют ее за возраст и внешний вид. "Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду", – призналась артистка.
При этом Пугачева отметила, что действительно вынуждена с особым вниманием следить за здоровьем. "Уже ложишься и думаешь: "Проснуться бы". Встаешь, думаешь: "Так, надо посидеть, чтобы голова не закружилась, вдруг упадешь еще", – рассказала она.
Браво, любимая Алла Борисовна!!! @alla_orfey И для всех волнующихся хочется добавить, что все мы стареем )) все вы ����♀️каждый из нас постареет. Просто кто-то раньше, кто-то позднее. Полное интервью можно посмотреть перейдя по ссылке в stories ❤️ #аллапугачева #аллаборисовна #олегменьшиков #пугачева #меньшиков
По словам Примадонны, возраст преподносит ей свои "сюрпризы". "Вчера на Дальнем Востоке были. Я уже не помню, когда в последний раз вино пила. Подумала: дай-ка выпью. И таблетку заодно. Есть свои прелести, короче говоря. Над ними не надо смеяться, это само по себе смешно", – резюмировала Пугачева.
Судя по всему, откровение Аллы Борисовны до глубины души тронуло певицу Веру Брежневу. Экс-участница "ВИА Гры" опубликовала отрывок интервью в Instagram, сопроводив эмоциональным обращением. "Браво, любимая Алла Борисовна!!! И для всех волнующихся хочется добавить, что все мы стареем )) каждый из нас постареет. Просто кто-то раньше, кто-то позднее", – написала звезда.
Стоит отметить, что сама Вера Брежнева ранее подверглась критике за конфуз на фестивале "Звезды "Русского Радио" в Москве. Во время выхода на сцену певица запуталась в подоле своей длинной юбки и упала.
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