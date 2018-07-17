"Что сделали с Аллой?": Пугачеву не узнали на фото

Алла Пугачева поздравила с днем рождения двух артистов – Леонида Агутина и Григория Лепса, при этом опубликовав свою фотографию. Однако подписчики обратили внимание вовсе не на праздник, а на снимок Примадонны.

Накануне, 16 июля, день рождения отметили сразу два популярных исполнителя – Леонид Агутин и Григорий Лепс. Если первый справил юбилей – ему исполнилось 50 лет, то у второго дата не круглая – 56 лет. Тем не менее по этому случаю оба закатили праздник. Леонид пригласил друзей в одно из столичных заведений, а Григорий устроил концерт в СК "Олимпийский".

Именинников поздравили многие артисты, не осталась в стороне и Алла Пугачева. Отметим, что Примадонна не появилась ни у Агутина, ни у Лепса, ограничившись поздравлением на своей страничке в социальной сети Instagram. "Дорогие мои талантливые коллеги, Леонид Агутин и Гриша Лепс. С днем рождения!!! Ценю и восхищаюсь вашим творчеством. Душой с вами в этот день💐💐💐", – отметила Пугачева, сопроводив запись собственной фотографией, которую уже публиковала.

Почему-то многие подписчики обратили внимание на изображение Примадонны, а не на то, что она поздравила двух именитых артистов. Фанаты нашли снимок неподходящим случаю, а некоторые вовсе не узнали Аллу.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 16 Июл 2018 в 6:01 PDT

"Что вы сделали с Алой? Это же не она..какая-то породия на нее. Очень страшно! !!", "Уберите эту пожилую женщину)))", "Это Пугачева??", "Аллу не узнал", "Господи, ужас...", "Так близко себя по моему, никто не снимает,пусть и с ретушью, получается не очень эстетично", "Не пугайте людей", "Зачем выложила себя, если др у Агутина и Лепса? Вот их фотки и публикуй (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась лишь малая часть подписчиков.