Брежневой досталось после скандала с Водонаевой

Известный блогер Лена Миро резко высказалась о певице Вере Брежневой. Она сравнила ее с ведущей Аленой Водонаевой.

У многих вызывает удивление, что Водонаеву до сих пор критикуют за появление на проекте "Дом-2". Миро уверена, что красавица вела себя там более чем порядочно.

"Девять из десяти не устояли бы перед перспективой красивой жизни и легли бы под некрасивого дядю с возможностями. Алена не легла, хотя было предложено. Несчетное количество раз. Водонаева никогда не связывалась ни с женатыми, ни со старыми мужиками, которые могли бы помочь ей в карьере и вообще (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в "Живом журнале". Миро добавила, что Водонаева действительно жила на телестройке и пыталась найти там свою любовь.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 26 Май 2018 в 1:59 PDT

От блогера досталось Вере Брежневой. "При этом любите "светлого человечка" Верочку Брежневу, которая годами цинично уводила старого и дряблого мужика из семьи", – упрекает она поклонников певицы.

"Безголосая Верочка у вас порядочная? Женщина, у которой хватило цинизма и небрезгливости лечь под отца всех этих детей и долго и продуманно уводить его из семьи?" – вопрошает она.

Напомним, что Вера Брежнева состоит в браке с продюсером Константином Меладзе. По некоторым данным, пара тайно поженилась в Италии в 2015 году.

До этого Константин Меладзе был в отношениях с юристом Яной Сумм. У них появилось трое детей. Брак распался в 2013-м. Уже через год бывшая супруга продюсера вышла замуж за украинского бизнесмена.

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) 10 Май 2018 в 11:18 PDT

Как писали Dni.Ru, недавно Водонаева при всех посмеялась над Брежневой. Из-за ее высказываний разразился настоящий скандал. "Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А одним аж живет. Искренняя. Светлая. Честная", – якобы написала ведущая на просторах социальных сетей.