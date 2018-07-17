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Шоу-бизнес

Собчак впервые высказалась о второй беременности

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своем интересном положении. Телеведущая с юмором отреагировала на публикации о том, что ждет второго ребенка.

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прочитано 7316 раз

В приложении Stories своего аккаунта Instagram Ксения Собчак выложила несколько видео, сделанных на борту самолета. В полет скандально известная телеведущая захватила свежую прессу. На обложке одной газеты Ксения обнаружила себя с кричащим заголовком "Собчак снова беременна".

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Боже мой, как интересно узнать о себе что-нибудь новенькое", – с еле сдерживаемым смехом прокомментировала Ксения, листая издание. "Сколько всего интересного, конечно", – со вздохом отметила Собчак, вчитываясь в материал.

Не оставила телеблондинка без внимания и текст о том, что ее сын Платон изучает английский язык под присмотром темнокожего педагога. "Ну а вот немного ужаса нашего городка.... Просто пипец какой-то", – не смогла сдержать смеха Ксения.

Отметим, что СМИ с завидной регулярностью находят у телеведущей интересное положение. Возможно, всему виной неидеальная фигура Собчак. Впрочем, Ксению все вполне устраивает, раз она не изнуряет себя занятиями спортом.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ранее журналисты пристали к матери Ксении, Людмиле Нарусовой, с наводящими вопросами, беременна ли она. "Насколько я знаю, нет. Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения. А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку – буду рада. Дочь после рождения сына расцвела. Когда-то она называла детей гаденышами, а теперь, когда поняла, что это такое, она действительно счастлива. Она прекрасная мама. И внук Платон растет замечательным", – в недавнем интервью сообщила Людмила Нарусова.

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Автор: Наталья Аряева17 июля 2018, 15:31
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