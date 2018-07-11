Доведенная до отчаяния Боня разоблачила подлость Собчак

Светская львица Виктория Боня рассказала о подлых выходках телеведущей Ксении Собчак. Конфликт звезд длится уже несколько лет.

По словам Бони, Собчак несколько раз публично нападала на нее. К примеру, в 2014 году Виктория приехала в Париж на Неделю моды. На показе одного из модельеров ей поступил звонок от Ксении. Телеведущая спросила светскую львицу, была ли та на демонстрации одежды Ульяны Сергеенко. Боня ответила отрицательно и добавила, что не получала приглашение.

На следующий день в зарубежной прессе появились статьи о том, что Викторию не пустили на показ, так как на таких мероприятиях ей, плебейке, не место. Мол, на такие важные показы пускают только аристократов.

Узнать правду светской львице помогли хакеры. Они взломали соцсети Ксении и опубликовали скриншоты ее переписки с дизайнером Ульяной Сергеенко. Как оказалось, утку в СМИ запустила именно подлая телеведущая.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 29 Июн 2018 в 10:39 PDT

"Ульяна хотела меня пригласить и предложить свои наряды для показа, – вспоминает Боня. – На что Ксения ответила, что ни в коем случае нельзя Викторию Боню приглашать и тем более одевать. Это был хороший опыт: я наконец увидела, кто на самом деле чего стоит".

Позже Ксения снова попыталась вылить ушат грязи на Викторию. В одной из соцсетей телеведущая посмеялась над тем, что Боня летает экономклассом. Светская львица была ошарашена претензиями Собчак.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 26 Июн 2018 в 2:28 PDT

"На все, что я имею в жизни, я заработала сама. У меня никогда не было богатых родителей, и я не родилась с золотой ложкой во рту. Более того: в Европе люди, имеющие мультимиллионные бизнесы, летают экономклассом, и никого это не смущает. Ксюша, это нормально!" – обратилась Боня к Собчак. Виктория добавила, что не хотела тратить по три тысячи евро за перелет, тем более, когда это приходилось делать по нескольку раз в месяц. Она считает, что деньгам можно найти лучшее применение. Звезда отметила, что сейчас летает очень редко, поэтому позволяет себе купить дорогой бизнес-класс, сообщила она изданию "Караван историй".