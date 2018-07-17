Тимати и Решетову поймали на обмане

Недавно просочившаяся в СМИ информация о разрыве отношений между известным исполнителем Тимати и Анастасией Решетовой оказалась фейком. Не привлекая к себе излишнего внимания и не отражая этого в своих социальных сетях, парочка продолжает встречаться и проводить время вместе.



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