Слишком серьезный оборот: на Тимати и Крида завели дело

Легкомысленная выходка – когда автомобиль Тимати и Егора Крида полностью блокировал движение на улице Большая Дмитровка – может дорого обойтись артистам. В отношении популярных рэп-исполнителей было возбуждено дело.

Сегодня, 12 июля, заместитель начальника ОМВД по Тверскому району столицы подполковник полиции Сергей Никитин сообщил члену Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александру Хаминскому, что дело, в рамках которого граждане Юнусов и Булаткин обвиняются по целому ряду статей КоАП РФ, им взято под личный контроль.

Эта вынужденная мера была принята в связи с тем, что по прошествии нескольких недель исполнители так и не явились к участковому, направившему нарушителям общественного порядка уведомления о необходимости дать разъяснения. Таким образом, игнорировать правоохранительные органы дальше Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и Егор Крид (Егор Булаткин) не смогут: дело приняло слишком серьезный оборот.

Также, как сообщил Dni.Ru источник в правоохранительных органах, сегодня в отношении Юнусова и Булаткина было возбуждено дело ГИБДД по ЦАО г. Москвы.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июня 2018 года на улице Большая Дмитровка появился белый внедорожник, оборудованный звуковоспроизводящей и звукоусиливающий аппаратурой. Из автомобиля появились Егор Крид и Тимати. Рэперы забрались на крышу машины и исполнили несколько сдобренных ненормативной лексикой песен. Музыка была слышна в радиусе нескольких сотен метров. На импровизированный концерт потянулись зеваки. В результате движение по Большой Дмитровке было полностью парализовано.