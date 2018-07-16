Не та, за кого себя выдавала: подруга раскрыла секреты покойной звезды "Дома-2"

Подруга рассказала о покойной звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Анастасии Тарасюк. Девушка опровергла информацию о том, что та была беременна от любовника-взяточника, и заявила, что Настя была вовсе не той, за кого себя выдавала, – не такой веселой, как казалось со стороны.

Певица Карина Красавина, еще одна участница "Дома-2", была дружна с Анастасией Тарасюк. По ее словам, у Насти, которая, к слову, не работала в эскорте, как утверждалось ранее, был богатый любовник, однако он не имел отношения к правоохранительным органам. "После ее смерти появилось очень много небылиц", – констатировала Красавина.

Девушка сообщила, что любимый мужчина Тарасюк был человеком из сферы бизнеса, он был женат и не планировал разводиться. Однако Анастасию он любил и полностью обеспечивал. "Настя не работала. Этот мужчина оплачивал ей квартиру в элитном доме, давал деньги на одежду и текущие расходы, возил отдыхать за границу", – отметила приятельница.

Близкие друзья склоняются к версии, что смерть Тарасюк наступила в результате самоубийства. "Настя иногда говорила о своей смерти. Шутила, что не хотела бы дожить до дряхлой старости. "Когда я умру, я хочу, чтобы обо мне все говорили, чтобы моя смерть не была бесполезной". Мы считали, что это временные какие-то всплески настроения", – объяснила Карина.

По ее словам, Тарасюк была вовсе не той, какой казалась. "Вообще, она была очень мнительный и ранимый человек. Все ее знали как веселую девчонку. А когда мы говорили по душам, одни, я понимала, что она так одинока! Она в шоке от этого мира была. Жаловалась, какие все вокруг лицемерные", – цитирует Карину Красавину сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Анастасия (@anastasiatarasyuk) 14 Фев 2018 в 12:18 PST

Интересно, что именно богатый любовник оплатил похороны и место на Троекуровском кладбище, где нашла последний приют Анастасия Тарасюк. Кстати, новый участок на этом погосте стоит от двух до двух с половиной миллионов рублей. "Думаю, он очень ее любил. Из Шатуры на похороны приезжала бабушка Насти. На кладбище ей стало плохо. Вызывали врачей. Еле откачали", – сообщила подруга.