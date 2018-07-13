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В семью беременной звезды "Дома-2" пришла смерть

Богдана Николенко. Фото: instagram.com/melaniko14
В семье Даны Николенко случилось большое горе. Родители девушки потеряли сына.
прочитано 2023 раза

Трагедия произошла, когда Дана еще не появилась на свет. Ее брат ушел из жизни, когда ему был 21 год. Девушка оказалась в семье поздним ребенком.

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"Дана, спустя два выкидыша, родилась. На тот момент маме было 45, а отцу 52, по-моему. Они в ней души не чают, готовы за нее жизнь отдать", – цитирует избранника девушки Диму Кварацхелия Dom2Life.ru. Участники телестройки и сами скоро станут родителями.

Однако сообщить о такой новости родственникам пара долго не решалась. По словам Димы, любая новость для пожилых родителей Даны – некий стресс и шок в силу возраста.

По словам молодого человека, будущие теща и тесть сначала даже не поняли, что станут бабушкой и дедушкой. На лобном месте им позвонила Ольга Орлова, чтобы сообщить радостную новость, поскольку сама Николенко не могла говорить из-за переживаний.

Родители Димы моментально пришли в восторг от радостной новости. По словам будущего отца семейства, к Дане они относятся очень хорошо. "Можно в какой-то степени сказать, что это они повлияли на то, что мы сейчас в отношениях", – поделился парень.

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Автор: Валерия Нарская13 июля 2018, 21:40
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