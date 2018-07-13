В семью беременной звезды "Дома-2" пришла смерть
Трагедия произошла, когда Дана еще не появилась на свет. Ее брат ушел из жизни, когда ему был 21 год. Девушка оказалась в семье поздним ребенком.
"Дана, спустя два выкидыша, родилась. На тот момент маме было 45, а отцу 52, по-моему. Они в ней души не чают, готовы за нее жизнь отдать", – цитирует избранника девушки Диму Кварацхелия Dom2Life.ru. Участники телестройки и сами скоро станут родителями.
Однако сообщить о такой новости родственникам пара долго не решалась. По словам Димы, любая новость для пожилых родителей Даны – некий стресс и шок в силу возраста.
По словам молодого человека, будущие теща и тесть сначала даже не поняли, что станут бабушкой и дедушкой. На лобном месте им позвонила Ольга Орлова, чтобы сообщить радостную новость, поскольку сама Николенко не могла говорить из-за переживаний.
Родители Димы моментально пришли в восторг от радостной новости. По словам будущего отца семейства, к Дане они относятся очень хорошо. "Можно в какой-то степени сказать, что это они повлияли на то, что мы сейчас в отношениях", – поделился парень.
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