"Он еще поганее, чем мы": Костолевский возмущен вакханалией на ток-шоу

Почти вся сценическая жизнь Игоря Костолевского связана с театром имени Маяковского. Он поступил туда в 1973 году и уже в первые годы делил гримерку с Владимиром Самойловым, Борисом Тениным, выходил на сцену с Арменом Джигарханяном, Натальей Гундаревой. Поэтому он очень огорчается, когда имена прославленных коллег очерняются на расплодившихся ток-шоу.



Сам Костолевский по ток-шоу не ходит и ничье грязное белье не полощет – он выше этого. "Я не вижу себя в этом формате, поэтому и не хожу туда, – заявил Костолевский Dni.Ru на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". – Но с уважением отношусь к тем моим коллегам, которые приходят на такие эфиры – просто там платят деньги, а всем надо жить. Не знаю, как бы я вел себя, если бы у меня не было денег. Словом, осуждать – не осуждаю, принимать – не принимаю".

Карина Мишулина и Тимур Еремеев, Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская, Вадим и Ольга Казаченко – вся страна в курсе их семейных дрязг. Но интеллигентному Костолевскому творящаяся вакханалия претит.

"Это частная жизнь артиста, зачем в нее влазить? – возмущается он, видя, как страна обсуждает громкий развод пожилого актера. – Я очень хочу, чтобы эти отвратительные эфиры, вся эта мелочная дрянь, прекратились, чтобы мэтра оставили в покое. Хотя я знаю, какова цель этих ток-шоу. Они словно показывают телезрителям: он, этот актер на экране, еще поганее, чем мы! А ты сыграй так, как этот актер, проживи такую же жизнь, а потом осуждай и обсуждай его!"





Костолевский возмущен тем, что видит и в "Пусть говорят", и в "Прямом эфире". Но, увы, такова наша сегодняшняя жизнь – люди интересуются низменным, а Андрей Малахов, Дмитрий Борисов и иже с ними оперируют именно к внутреннему хаму телезрителей.