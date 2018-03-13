Отец избавляется от подарка Жанне Фриске
О том, что Шепелев обратился в правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал Mash. Телеведущий рассказал, что мошенники выставили на продажу автомобиль Фриске. Объявление размещено на сайте, специализирующемся на покупке и продаже разных вещей, начиная с пуговицы и заканчивая недвижимостью. Говорят, Дмитрия задело то обстоятельство, что машина частично принадлежит их с Жанной сыну.
Вскоре выяснилось, что автомобиль решил продать Владимир Фриске. Отец певицы пояснил: "Автомобиль мой. Я его подарил Жанне на рождение внука. Но он все-таки 2013 года выпуска, я буду его менять скоро".
Напомним, что противостояние между родными Жанны Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым продолжается уже несколько лет. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, но и ее сын, которого воспитывает Дмитрий.
Мать певицы призналась, что в этом году еще не виделась с Платоном. При этом, по словам Ольги Владимировны, ее четырехлетний внук перенес операцию. Шепелев строит любые преграды для встреч малыша с ближайшими родственниками, подчеркнула она.
"Находит справки. Сейчас он сказал, что у ребенка удалены аденоиды, у ребенка была операция. Действительно, прошла операция, ребенок восстанавливается. Но это амбулаторно, он не лежал в больнице. Вы знаете, что такое аденоиды у ребенка. Я даже не знаю, у кого спросить о состоянии здоровья моего внука", – в недавнем интервью пожаловалась мать Фриске.
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